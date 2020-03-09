В Севастополе потушен пожар в магазине стройматериалов

Утром 9 марта в Гагаринском районе загорелся магазин стройматериалов. Из-за ветра возникла угроза распространения огня на соседний жилой дом, а также припаркованный у магазина автомобиль «Газель» на газобаллонном оборудовании, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 9:20 два отделения пожарно-спасательной части №1, два отделения пожарно-спасательной части №6, а также служба пожаротушения приступили к тушению огня из пяти стволов. Через 20 минут пожар удалось локализовать. Сейчас проливают конструкции, чтобы не допустить повторного возникновения огня.

«Газель», работающая на метане, осталась невредимой, также пожарные не дали пламени перекинуться на соседнее строение.

Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю и полицейские.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь