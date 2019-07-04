В Севастополе потушен пожар в частном доме

Сегодня в 8 часов 20 минут утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в одном из домов частного сектора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю. Площадь возгорания превысила 100 м².

К месту оперативно выдвинулись два подразделения 1-й пожарно-спасательной части и одно – 6-й части.

По прибытии на место спасатели проникли в помещение и приступили к тушению огня. Специалисты установили, что в частном доме загорелся пристрой. Спустя 20 минут спасатели локализовали пожар, а в 09:17 он был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Никита Железняк

Фото и видео ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь