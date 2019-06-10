В Севастополе потушили пожар площадью 3 гектара

10 июня 2019     12
В Севастополе потушили пожар площадью 3 гектара

Сотрудники севастопольского МЧС ликвидировали пожар площадью 3 гектара на Северной стороне города, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Сегодня днём в районе совхоза Полины Осипенко загорелась сухая трава. Из-за ветреной погоды огонь начал быстро распространяться по открытой местности.

«Быстрое реагирование, слаженность действий и профессионализм огнеборцев способствовали тому, что пожар в кратчайшие сроки был локализован в той площади, в которой был на момент прибытия пожарных. Проведено полное его тушение», – сказал Александр Митрофанов, заместитель начальника Службы, начальник дежурной смены Службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Центра управления в кризисных ситуациях.

Пожароопасный сезон в лесах, расположенных на территории города Севастополя, был объявлен 11 апреля. МЧС просит жителей и гостей полуострова соблюдать необходимые правила: осторожно пользоваться открытым огнём на природе, не оставлять костры, мангалы и другие пожароопасные предметы без присмотра. Быть аккуратными при курении, не оставлять в лесу стёкла и бутылки.

Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю

Источник: Вести Севастополя

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