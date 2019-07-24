В Севастополе почтили память «народного» адмирала Николая Кузнецова

24 июля 2019     21
В Севастополе почтили память «народного» адмирала Николая Кузнецова

Сегодня один из самых значимых дней для всех военных моряков – день рождения адмирала Николая Кузнецова. Сегодня к бюсту адмирала на Большой Морской офицеры, представители ветеранских организаций и общероссийского народного фронта возложили цветы. Именно 24 июля раньше и отмечался День ВМФ. Эта традиция поменялась только в 2006 году.

Николай Кузнецов сыграл ключевую роль в усилении нашего флота во время вероломного нападения Германии на СССР в 1941 году и именно его решения позволили избежать в тот момент потерь кораблей и морской авиации. Николая Кузнецова называют еще «народным» адмиралом – его решения и судьба стали примером для многих морских офицеров, тем не менее несколько раз он попадал в опалу – из-за разногласий с Жуковым и обвинений в передаче данных о секретных разработках во время войны. Но все же именно благодаря ему наш флот был сохранен и получил развитие уже в послевоенное время.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

На территории Украины находятся как минимум 15 «воров в законе» - кто они?
На территории Украины находятся как минимум 15 «воров в законе» - кто они?

«Воры в законе», живущие на Украине, как и в любых других странах бывшего Советского Союза, тоже претерпели деформацию, в результате …


Кинотеатры Севастополя должны сохранить исторический облик, но стать современными внутри
Кинотеатры Севастополя должны сохранить исторический облик, но стать современными внутри

Даже летом севастопольские кинотеатры собирают полные залы. Особенно те, где созданы комфортные условия для просмотра. После капитального ремонта кинотеатр “Севастополь” …


Вести Севастополь 24.07.2018
Вести Севастополь 24.07.2018. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Как обеспечить развитие сельских территорий Севастополя? Предложения от жителей принимают в правительстве города. – В Свято-Георгиевском …


СБУ заподозрило в измене украинских кинопрокатчиков
СБУ заподозрило в измене украинских кинопрокатчиков

Уголовное дело, которое украинские спецслужбы открыли в отношении действующих кинокомпаний, вскрыло неприглядную истину, повергнувшую в шок украинских патриотов. Как следует …


Культура в сёлах Севастополя… Будь она неладна!
Культура в сёлах Севастополя… Будь она неладна!

  –> В конце июня текущего года на очередном заседании комиссии по законодательству и государственному строительству депутаты Заксобрания Севастополя рассмотрели поправки к …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты