В Севастополе почтили память «народного» адмирала Николая Кузнецова

Сегодня один из самых значимых дней для всех военных моряков – день рождения адмирала Николая Кузнецова. Сегодня к бюсту адмирала на Большой Морской офицеры, представители ветеранских организаций и общероссийского народного фронта возложили цветы. Именно 24 июля раньше и отмечался День ВМФ. Эта традиция поменялась только в 2006 году.

Николай Кузнецов сыграл ключевую роль в усилении нашего флота во время вероломного нападения Германии на СССР в 1941 году и именно его решения позволили избежать в тот момент потерь кораблей и морской авиации. Николая Кузнецова называют еще «народным» адмиралом – его решения и судьба стали примером для многих морских офицеров, тем не менее несколько раз он попадал в опалу – из-за разногласий с Жуковым и обвинений в передаче данных о секретных разработках во время войны. Но все же именно благодаря ему наш флот был сохранен и получил развитие уже в послевоенное время.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь