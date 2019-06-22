В Севастополе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сегодня в России день памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ее официальным началом считается 4 часа утра по московскому времени, но в Севастополе, Бресте, Минске, Киеве тогда было свое декретное время, и для этих городов война началась на час раньше. Поэтому на всероссийскую акцию «Свеча памяти» севастопольцы вышли в 3:13 утра.

Именно в это время 22 июня 1941 года два немецких самолета сбросили в фарватер Севастопольской бухты первые мины. Один из снарядов упал на жилой дом по ул. Подгорной – сейчас ул. Нефедова. От взрыва погиб 21 человек, еще 136 были ранены.

В этом году траурные митинги прошли на двух площадках: у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. и – впервые – на борту крейсера «Москва» – флагмана Черноморского флота. Кроме командующего флотом Игоря Осипова, на корабль приехали депутат Госдумы России Дмитрий Белик и секретарь севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин, члены «Боевого братства» и молодежных организаций города. За годы войны Черноморский флот понес огромные потери: было уничтожено полторы тысячи боевых кораблей и вспомогательных судов.

А траурный митинг у Вечного огня в центре Севастополя открыл заместитель губернатора Андрей Шишкин. Жители и гости города выложили из свечей пятиконечную звезду, цифру «1941» и слово «ПОМНИМ». А потом они прошли к Графской пристани и выпустили в море бумажные кораблики.

Источник: Вести.Севастополь