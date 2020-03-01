В Севастополе почтили память псковских десантников

В Севастополе состоялся митинг, посвященный памяти десантников Псковской дивизии ВДВ погибших в Аргунском ущелье.

20 лет назад на высоте 776 90 десантников приняли бой над Аргунским ущельем, он длился 18 часов. Российские военнослужащие сражались против двух с половиной тысяч боевиков. 84 десантника погибли.

К траурной годовщине боя в Севастополе прошли памятные мероприятия с участием врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военнослужащих Черноморского флота и ветеранов-участников боевых действий.

Одним из погибших был севастополец Андрей Арансон. Его память накануне почтили на городском кладбище. Старший сержант Арансон был призван на контрактную службу 15 октября 1999 года в Санкт-Петербурге. 1 марта 2000 года – геройски погиб в бою с чеченскими боевиками.

Указом Президента России Андрей Арансон посмертно награждён Орденом мужества.

Подвиг 6 роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ вспоминают сегодня во всех регионах страны. За проявленный героизм 22 военнослужащих получили звание Героя России, из них 21 – посмертно. 68 бойцов награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь