В Севастополе появилась Киберспортивная молодёжная лига

В Севастополе на единственной на полуострове «Кибер-сет» арене федерация компьютерного спорта города растит кибератлетов международного уровня. Как был реализован грантовый проект «Киберспортивная молодёжная лига 2020», в интервью Вести ФМ рассказали президент севастопольской федерации компьютерного спорта Евгений Ерёменко и вице-президент Михаил Царенко.

Гости подчеркнули, что арена – уникальная конструкция, на которой установлены компьютеры для двух команд. По центру расположен большой экран. На нем транслируется все происходящее. Наблюдать за игрой можно в зале или в сети Интернет.

«Мы решили обязательно ввести GoPro камеры, направленных на игроков. У комментатора будет возможность во врем стрима нажимать на персонажа, которого он комментирует, и на экране зрители смогут наблюдать за эмоциями игрока в реальном времени. Это будет транслироваться на площадках «Twitch» или «YouTube», – пояснил Царенко.

Каждое воскресенье на арене проходят бои в рамках «Киберспортивной молодёжной лиги 2020». Состязания разбиты на 19 этапов. Атлеты соревнуются в играх «Counter-Strike», «Dota», карточная головоломка «Hearthstone» и футбольный симулятор «FIFA». Все этапы будут проходить в Севастополе, нас них соберутся участники со всего Крыма. В начале лета игры закончатся. Победители отправятся на состязания в Москву.

Уже сейчас спортсмены из Севастополя успешно представляют город в Берлине на международных соревнованиях по «Counter-Strike».

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь