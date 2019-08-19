В Севастополе появилась новая электронная регистратура

Записаться на приём в любое медицинское учреждение Севастополя теперь можно с помощью мобильного приложения “Виртуальная поликлиника” и сайта. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента здравоохранения в понедельник.

«Помимо записи к врачу, в перспективе в приложении «Виртуальная поликлиника» и на сайте станут доступны возможности онлайн-консультаций с врачами, ведения дневника здоровья, записи на диспансеризацию», – сказал первый заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра Андрей Ефремов.

В настоящее время завершается отладка приложения, после этого оно станет доступно и для IOS, и для Android. А записаться на приём через сайт можно уже сегодня.

В Севастополе уже работает аналогичная интернет-система для записи к врачу.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь