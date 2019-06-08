В Севастополе появились новые маршруты для активного туризма

Город-герой продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений – парусные регаты, исторические фестивали, местная кухня, дайвинг и скалолазание. Как показывает практика, те, кто приезжает в Севастополь, всё чаще выбирают активный отдых. К чему нужно готовиться? Что понадобится взять с собой в путешествие? И как, наконец, подобрать “Ключ к Севастополю”? Видеоинструкция для туристов от программы “Вести – Севастополь“. 9 июня в 8:40 на телеканале “Россия” смотрите специальный репортаж Ксени Егоровой.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя