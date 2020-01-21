В Севастополе появились новые тренажёры для реабилитации детей

21 января 2020     21
В Севастополе появились новые тренажёры для реабилитации детей

Материально-техническая база детского центра медицинской реабилитации пополнилась столом для кинезотерапии, подвесной системой для развития мелкой моторики, комплексом локомоторной терапии и другими новыми тренажёрами.

«Первая в реабилитационных центрах Крымского полуострова роботизированная система локомоторной терапии. Её применяют в лечении последствий травм и заболеваний спинного и головного мозга», – отметила заведующая центром Лариса Твердохлеб.

Пациенты в возрасте от трёх до 17 лет могут также проходить реабилитацию на тренажёрах для восстановления координации, функций рук и ног, тренировки ходьбы, рассказали в департаменте здравоохранения города.

Детский реабилитационный центр расположен на проспекте Октябрьской революции, 45. Его сотрудники постоянно совершенствуют свои навыки. Скоро они начнут применять в работе бобат- и войта-терапию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Департамент здравоохранения Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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