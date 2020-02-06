В Севастополе появились поддельные сотрудники «Севэнергосбыта»

В отдел по работе с бытовыми потребителями «Севэнергосбыта» в последние дни от жителей Ленинского района поступило несколько сообщений о людях, которые от имени организации навязывают платные услуги.

За 65 тысяч рублей горожанам предлагали заменить электропроводку или купить прибор для проверки напряжения за 28 тысяч рублей. Пенсионерам обещали скидку 50%. Некоторым жильцам даже угрожали «отключить свет».

ООО «Севэнергосбыт» предупреждает, что не имеет отношения к поквартирным обходам с требованиями приобрести электроприборы.

«Потребителям необходимо помнить, что сотрудники нашего предприятия посещают квартиру, во-первых, в целях снятия контрольных показаний, во-вторых, если к нам непосредственно обращался потребитель для проведения технической проверки прибора учёта», – рассказал начальник отдела работы с бытовыми потребителями Анатолий Шевченко.

Он подчеркнул, что сотрудники предприятия работают в форменной одежде и имеют служебные удостоверения. В случае возникновения подозрений необходимо позвонить по круглосуточному телефону Единого контактного центра: 8-800-733-33-10.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: «Севэнергосбыт»

Источник: Вести.Севастополь