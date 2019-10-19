В Севастополе появилось первое турбо-кольцо

Севастопольские автомобилисты сдают практический экзамен по вождению на Лабораторном кольце. На круговом перекрёстке с улицей Генерала Мельника дорожные службы создали так называемое “турбо-кольцо”. В теории, такой тип разметки должен ускорить трафик, но прежде водителям предстоит вспомнить правила.

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Утром пробка с Лабораторного шоссе, с улицы Генерала Мельника и со стороны посёлка Дергачи. Вечером – по направлению в центр и на Сапун-гору. Водители осторожно осваивают новый тип перекрёстка: экспериментальное турбо-кольцо.

«При одной полосе у меня за спиной уже происходят конфликтные ситуации по потокам. А будь дополнительная полоса – транспорт, идущий в сторону Сапун-горы не создавал бы дополнительную пробку, которая сейчас есть со стороны Лабораторного шоссе», – говорит Максим Мишин, член регионального отделения ОНФ.

Раньше это был обычный кольцевой перекрёсток, и люди проезжали его как умели: с внутреннего ряда уходили на съезд, в часы-пик тремя рядами вклинивались с Лабораторного шоссе. Сейчас дорожные службы смонтировали ограничители и нарисовали стрелки на каждой полосе для движения.

«Если мы соблюдаем ПДД, всё получается достаточно просто! – считает преподаватель автошколы Роман Клюев. – Как правило, мы заходим в правый край – он предназначен для выхода направо сразу. Заходим во вторую полосу, и мы можем выйти как вправо на выход, так и по кольцу дальше».

Преподаватель автошколы Роман Клюев говорит, что не лишний раз будет напомнить и правила проезда обычного кольца. Въезжать можно с любой полосы, а выезжать только с крайней правой. Для водителя автокрана Александра Винковатова это правило за 40 лет стажа стало аксиомой.

«Некоторые по привычке едут как им удобно, – говорит Александр. – Считаю, что сделали правильно, особенно стрелки. Есть люди, которые без стрелок не могут. А тут только явные нарушения могут быть».

Сама концепция “турбо-кольца” с точки зрения транспортной логики, по расчетам, позволяет на 20% разгрузить трафик в часы-пик. Первое круговое движение в таком формате появилось летом 2018-го в Чебоксарах.

Затем опыт переняла столица, а в этом году пришёл черёд и Севастополя. Практика показала, что для этого типа перекрёстка нужна подходящая инфраструктура.

В идеальном варианте для турбо-кольца нужна широкая дорога, чтобы, во-первых, каждая машина выезжала на круговой перекрёсток из своей полосы и, во-вторых, чтобы транспорт максимально заполнял пространство на кольце, а не на въездах. Неплохой вариант – развязка улиц Вакуленчука и Руднева.

Но прежде, чем создавать турбо-кольцо в черте города, концепцию испытают на Лабораторном шоссе. Специалисты проанализируют трафик и поймут, насколько сложно севастопольцам будет принять эту идею.

Также в планах городским властей ввести турбо-движение и на кольце на площади Ушакова.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь