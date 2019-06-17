В Севастополе появился еще один ТОС

Жители Синопской улицы объединились в Территориальное общественное самоуправление и добились строительства двух игровых городков на месте пустыря.

ТОСы создаются в регионе с 2015-го года. А в 2018-м власти Севастополя впервые провели конкурс на выделение грантов для самых активных ТОСов. Десять победителей получили деньги на реализацию проектов благоустройства. Жители улицы Синопской аргументировали необходимость обустройства здесь детских городков с качелями и песочницей, ростом населения в частном секторе.

Теперь силами ТОСа жители намерены проконтролировать проведение газа. Проект уже есть. Также в планах у активистов – добиться ремонта водопровода и дороги. Преимущество общественной организации местные жители видят в том, что их деятельность регулирует законодательство. И ТОСы вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, обязательные для рассмотрения. При этом границы территориального общественного самоуправления варьируются – от подъезда до целой улицы или микрорайона.

«Нужно определиться с границами, где будет действовать территориальное общественное самоуправление, прийти в муниципалитет, и эти границы утвердят на сессии. ТОС разработает устав, если ТОС не юридическое лицо. А он может быть и юридическим лицом, тогда он регистрируется в качестве общественной организации», – объясняет Ирина Дмитриева, представитель департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь