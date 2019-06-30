В Севастополе появился круглосуточный туристический автобус

30 июня 2019     27
В Севастополе появился круглосуточный туристический автобус

Одна из частных пассажирских компаний Севастополя выпустила на улицы города экскурсионный автобус. Вместо номера маршрута к лобовому стеклу прикреплена табличка “Севастопольский экспресс”. Автобус будет ходить круглосуточно.

По словам авторов проекта, идея такого рейса была заимствована у Лондона. Красный двухэтажный автобус с открытой крышей стал прототипом севастопольского аналога. Отличие в том, что “Севастопольский экспресс” окрашен в белый и синий цвета и не может быть двухэтажным из-за троллейбусной контактной сети. Такие же автобусы под названием «Bus Touristic» курсируют по Барселоне, Мадриду, Москве и другим туристическим столицам мира.

Билеты на “Севастопольский экспресс” действуют 24 часа. Экскурсию на русском языке ведет гид, это не аудиозапись, как на других знаменитых туристических маршрутах.

В тестовом режиме в городе работает пока только один автобус. Но экскурсионный автопарк планируют расширять.

Источник: Вести.Севастополь

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