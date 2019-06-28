В Севастополе появился новый бюст Казарского, командира брига «Меркурий»

Сегодня, 28 июня, в день рождения Александра Казарского, героя Русско-Турецкой войны, командира знаменитого брига «Меркурий», в Севастополе открыли еще один бюст капитана. Его установили в штаб-квартире Морского собрания. До этого – в мае, когда исполнилось 190 лет со дня боя «Меркурия» – бюст командира появился в фойе Дома офицеров флота.

Александр Казарский стал настоящим героем после того, как 18-пушечный бриг «Меркурий» под его командованием в 1829 году одержал победу в бою с двумя турецкими линейными кораблями.

Также в Севастополе будет создан военно-исторический клуб «32 флотский экипаж-команда брига «Меркурий» – его участники будут служить на копии парусника. Решение о строительстве корабля в учебных целях уже принято и поддержано президентом России. Возглавить этот экипаж предлагают заведующему музеем Черноморского высшего военно-морского училища Игорю Фролову.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь