В Севастополе появился новый бюст Казарского, командира брига «Меркурий»

28 июня 2019     25
В Севастополе появился новый бюст Казарского, командира брига «Меркурий»

Сегодня, 28 июня, в день рождения Александра Казарского, героя Русско-Турецкой войны, командира знаменитого брига «Меркурий», в Севастополе открыли еще один бюст капитана. Его установили в штаб-квартире Морского собрания. До этого – в мае, когда исполнилось 190 лет со дня боя «Меркурия» – бюст командира появился в фойе Дома офицеров флота.

Александр Казарский стал настоящим героем после того, как 18-пушечный бриг «Меркурий» под его командованием в 1829 году одержал победу в бою с двумя турецкими линейными кораблями.

Также в Севастополе будет создан военно-исторический клуб «32 флотский экипаж-команда брига «Меркурий» – его участники будут служить на копии парусника. Решение о строительстве корабля в учебных целях уже принято и поддержано президентом России. Возглавить этот экипаж предлагают заведующему музеем Черноморского высшего военно-морского училища Игорю Фролову.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

 

 

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Жительниц Крыма и Севастополя ждут в петербургском дворце
Жительниц Крыма и Севастополя ждут в петербургском дворце

Самые талантливые, харизматичные, красивые жительницы Крыма и Севастополя приглашаются на Всероссийский фестиваль красоты и талантов «Великая Русь» в Санкт-Петербурге, Владимирский дворец. Национальный …


Расписание движения общественного транспорта на военно-технический форум «Армия-2019»
Расписание движения общественного транспорта на военно-технический форум «Армия-2019»

Гости военно-технического форума «Армия-2019», который будет проходить 29 июня на аэродроме «Южный» смогут добраться до места проведения мероприятия на общественном …


Троих севастопольцев осудят за похищение человека и вымогательство
Троих севастопольцев осудят за похищение человека и вымогательство

Трое севастопольцев предстанут перед судом за вымогательство денег и похищение человека, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Севастополю в пятницу. В …


В Севастополе появился новый бюст Казарского, командира брига «Меркурий»
В Севастополе появился новый бюст Казарского, командира брига «Меркурий»

Сегодня, 28 июня, в день рождения Александра Казарского, героя Русско-Турецкой войны, командира знаменитого брига «Меркурий», в Севастополе открыли еще один …


Легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Российская легкоатлетка Арина Моисеева, специализирующаяся на толкании ядра и метании диска, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты