В Севастополе появится «горячая линия» для волонтёров

Задачу создать ее поставил губернатор города Дмитрий Овсянников перед Управлением по делам молодёжи и спорта.

Активная гражданская позиция горожан, а также искреннее желание помочь делом тем, кто оказался в непростой ситуации проявилась после аномального ливня, который прошёл в Севастополе накануне. Больше сорока добровольцев вызвались помогать людям устранить последствия непогоды. Они расчистили родник в садовом товариществе «Тополёк» и теперь намерены принять участие в ремонте подтопленного дождём дома на улице Портовой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя