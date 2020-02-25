В Севастополе появится еще одна подстанция скорой медпомощи

В Севастополе начато строительство подстанции скорой медицинской помощи на проспекте Генерала Острякова. Предположительная дата окончания строительных работ назначена на декабрь 2020 года.

В проекте – строительство одноэтажного здания подстанции площадью 900 квадратных метров. Медучреждение рассчитано на четыре бригады, в составе которых водитель, врач и медсестра.

Сейчас на объекте осуществляются работы по разработке котлована и планировки территории, сообщил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь