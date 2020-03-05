В Севастополе появится кольцевой пешеходный маршрут

Реконструкция Матросского бульвара позволит закольцевать пешеходный маршрут: проспект Нахимова – Приморский бульвар – Синопская лестница – памятник Ленину – Матросский бульвар.
«Проектом реконструкции предусмотрено соединение Матросского бульвара с Синопской лестницей вдоль штаба флота… это позволит беспрепятственно гулять по центральному кольцу», – рассказал депутат Законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый.
Он пояснил, что об этом наблюдательный совет по реконструкции Матросского бульвара просили жители центрального холма.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь