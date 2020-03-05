В Севастополе появится кольцевой пешеходный маршрут

Он пояснил, что об этом наблюдательный совет по реконструкции Матросского бульвара просили жители центрального холма.

«Проектом реконструкции предусмотрено соединение Матросского бульвара с Синопской лестницей вдоль штаба флота… это позволит беспрепятственно гулять по центральному кольцу», – рассказал депутат Законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый.

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