В Севастополе появится новый фестиваль «Учкуевка зажигает огни»

Парк Учкуевка станет ещё одной открытой площадкой для массовых мероприятий.

В календаре событий Севастополя появился фестиваль молодых талантов «Учкуевка зажигает огни». Об этом стало известно на заседании правительства города.

На творческий конкурс выделено 199 тысяч рублей. Директор департамента финансов Владимир Штоп уточнил, что средства на фестиваль сэкономили из тех, что планировали направить на повышение квалификации работников сферы туризма. Когда молодые таланты выйдут на сцену в Учкуевке пока неизвестно. Дату для нового фестиваля в Севастополе ещё не выбрали.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь