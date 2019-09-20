В Севастополе появится памятник в честь столетия окончания Гражданской войны

20 сентября 2019     19
В Севастополе появится памятник в честь столетия окончания Гражданской войны

Памятник Примирения, посвященный столетию окончания гражданской войны в России, должен появиться на мысе Хрустальный при повороте на 10-ую береговую батарею.

Сегодня закладной камень в основание будущего памятника заложили министр культуры России Владимир Мединский, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Похожий памятник Согласия и Примирения был установлен в 2005 году в Новочеркасске, в честь 200-летия столицы Донского казачества. Для новочеркассцев он стал символом воссоединения представителей казачьего сословия, которые в годы Гражданской войны оказались по разные стороны баррикад.

Но в Севастополе идея установки такого же монумента не получила общественной поддержки, и его решили переименовать в памятник Единству России. А потом отказались и от этого названия. 

Как говорят идеологи установки памятника, среди которых Никита Михалков, в основе идеи – даже не «примирение» и «единство» враждующих сторон, а необходимость сохранения памяти о тех трагических страницах истории. Тем более, что в годы Гражданской войны в Севастополе пролилось немало крови, и именно отсюда уходили последние пароходы, увозившие в эмиграцию тех, кто не принял Революцию. И открыть уже готовый монумент планируют как раз к столетию Исхода – к ноябрю 2020 года. 


Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера
Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера

15:04 Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал швейцарца Роджера Федерера самым неизвестным игроком Кубка Лэйвера во время представления участников. © Panoramic/ZUMAPRESS.com …


Украина отложила вступление в НАТО на далекую перспективу
Украина отложила вступление в НАТО на далекую перспективу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит работу над вступлением в НАТО, однако не ставит перед собой …


В Кремле обсудят отмену уголовного наказания за невозврат валютной выручки
В Кремле обсудят отмену уголовного наказания за невозврат валютной выручки

Вопрос отмены уголовного преследования за невозвращение валютной выручки находится на повестке Кремля. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь …


Количество просроченных кредитов в Севастополе выросло в два раза
Количество просроченных кредитов в Севастополе выросло в два раза

Севастополь занял первое место среди регионов России, где количество просроченных кредитов по ипотеке значительно выросло. К таким выводам пришли аналитики …


Целый ряд советских праздников отменил председатель правительства России Дмитрий Медведев
Целый ряд советских праздников отменил председатель правительства России Дмитрий Медведев

Правительство отменит уже к новому 2020 году тысячи советских нормативных документов. Когда документы, которые определяли развитие государства, отменяются тысячами, очень …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты