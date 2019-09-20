В Севастополе появится памятник в честь столетия окончания Гражданской войны

Памятник Примирения, посвященный столетию окончания гражданской войны в России, должен появиться на мысе Хрустальный при повороте на 10-ую береговую батарею.

Сегодня закладной камень в основание будущего памятника заложили министр культуры России Владимир Мединский, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Похожий памятник Согласия и Примирения был установлен в 2005 году в Новочеркасске, в честь 200-летия столицы Донского казачества. Для новочеркассцев он стал символом воссоединения представителей казачьего сословия, которые в годы Гражданской войны оказались по разные стороны баррикад.

Но в Севастополе идея установки такого же монумента не получила общественной поддержки, и его решили переименовать в памятник Единству России. А потом отказались и от этого названия.

Как говорят идеологи установки памятника, среди которых Никита Михалков, в основе идеи – даже не «примирение» и «единство» враждующих сторон, а необходимость сохранения памяти о тех трагических страницах истории. Тем более, что в годы Гражданской войны в Севастополе пролилось немало крови, и именно отсюда уходили последние пароходы, увозившие в эмиграцию тех, кто не принял Революцию. И открыть уже готовый монумент планируют как раз к столетию Исхода – к ноябрю 2020 года.



Источник: Вести.Севастополь