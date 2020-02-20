В Севастополе появится парк имени Юрия Лужкова

Новый парк в Севастополе может быть назван именем бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова.

С такой инициативой обратились жители города к депутатам Законодательного собрания. Их предложение присвоить имя мэра Москвы будущему общественному пространству на западном берегу Стрелецкой бухты, рассмотрели на заседании комитета Законодательного собрания города по градостроительству и земельным вопросам. Именно в этом районе, на чётной стороне улицы Фадеева при содействии Юрия Лужкова на средства мэрии Москвы с 2002 по 2006 годы были построены дома для военнослужащих Черноморского флота. Парламентарии единогласно поддержали инициативу севастопольцев, которые также предложили в новом парке установить бюст мэра Москвы.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь