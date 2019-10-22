В Севастополе появится приют для животных

Средства на строительство в Севастополе приюта для животных предусмотрят в бюджете города на следующий год, сообщил сегодня врио губернатора Михаил Развожаев во время выступления в Законодательном собрании.

Глава города отметил, что отсутствие в Севастополе государственного приюта для животных – настоящая проблема.

«Есть только субподрядчик, который занимается отловом, чипированием и стерилизацией животных, потом по закону их передерживает и должен выпускать в естественную среду”, – пояснил Развожаев.

Он подчеркнул, что в правительство поступает большое количество обращений от людей, которые жалуются на агрессивных бездомных собак. Среди нападающих есть и чипированные животные. Врио губернатора отметил, что сейчас прорабатывается вопрос, каким будет приют в Севастополе.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта kazved.ru

Источник: Вести.Севастополь