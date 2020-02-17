В Севастополе появится сквер имени Сергея Бордова

Власти Севастополя планируют увековечить память морского пехотинца, офицера Сергея Бордова, который погиб в Сирии.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на своих страницах в социальных сетях. По его словам, с просьбой увековечить память Бордова обратилась мать офицера. Майор морской пехоты Сергей Бордов, который находился в составе группы военных советников, погиб в 2017 году во время нападения боевиков на гарнизон сирийских войск. Глава региона отметил, что сейчас есть бюрократические ограничения, памятники можно ставить только через 10 лет после смерти героя. Он подчеркнул, что считает это неправильным. Врио губернатора поручил начальнику Главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать, какому из новых скверов, которые будут благоустраивать, можно присвоить имя Сергея Бордова. Михаил Развожаев резюмировал, что сделать это надо уже в нынешнем году.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь