В Севастополе появится центр добровольчества и волонтёрства

Документы проекта по созданию в Севастополе Ресурсного центра по поддержке добровольчества и волонтёрства сейчас проходят экспертизу.

Центр откроют в следующем году в пустующем сейчас здании на Корчагина, 30, напомнил Сергей Резниченко.

«На сегодняшний день уже проектно-изыскательские работы экспертизу проходят. Соответственно в следующем году предусмотрены в бюджете средства на приведение помещения на Корчагина, 30 в нормативное состояние. Ресурсный центр по развитию добровольчества уже создан, выделены штатные единицы», – рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергей Резниченко.

По словам Резниченко, Центр будет полноценной локацией по развитию в городе добровольчества, с необходимой инфраструктурой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь