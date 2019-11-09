В Севастополе появится штаб международного конкурса для молодых бизнесменов

9 ноября 2019     18
В Севастополе появится штаб международного конкурса для молодых бизнесменов

17 ноября в городе-герое откроется региональный штаб Международного конкурса для школьников «Мой первый бизнес», это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Мой первый бизнес» – это инструмент для содействия развитию молодёжного предпринимательства в России. Конкурс проводится в несколько этапов: онлайн и офлайн. В рамках онлайн этапа каждый участник выбирает одно или несколько направлений: «Инновационное», «Социальное», «Образовательное», «Цифровое» и «Медиа», выполняет задания известных блогеров – наставников конкурса – и презентует свою идею или бизнес-проект.

Для проведения офлайн-этапа как раз и открываются региональные штабы. Кроме Севастополя, они появятся еще в 18 городах страны.

На конкурсе ребята смогут найти единомышленников и совместно с наставниками продолжить работать над имеющимися проектами или реализовать новые.

Помимо того, лучшие участники конкурса получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вузы, выиграть грант от партнера конкурса – «Фонда содействия инновациям», принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest и выиграть призы – телефоны и ноутбуки.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Кому можно есть мандарины
Кому можно есть мандарины

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) должны воздержаться от употребления мандаринов. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина. «С осторожностью их нужно …


Как выглядит интерьер вагонов поездов в Крым
Как выглядит интерьер вагонов поездов в Крым

Компания-оператор “Гранд Сервис Экспресс” опубликовала фотографии интерьера вагонов в поездах, следующих с территории России в Крым по Крымскому мосту. Об …


Главный тренер ФК «Севастополь» дисквалифицирован на один матч
Главный тренер ФК «Севастополь» дисквалифицирован на один матч

Сегодняшнюю игру ФК «Севастополь» ведет без главного тренера Станислава Гудзикевича. Контрольно-дисциплинарный комитет КФС накануне вечером принял решение дисквалифицировать главного тренера …


В Крыму домработница обокрала квартиру, за которой следила
В Крыму домработница обокрала квартиру, за которой следила

Хозяйка квартиры обратилась в полицию с заявлением, что из квартиры исчезли вещи на общую сумму в миллион рублей. Женщина живет …


Севастопольская спортсменка завоевала в Хорватии серебро
Севастопольская спортсменка завоевала в Хорватии серебро

Севастопольская спортсменка Валерия Ломатченко заняла второе место на первенстве мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал», которое проходило в Хорватии. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты