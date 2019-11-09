В Севастополе появится штаб международного конкурса для молодых бизнесменов

17 ноября в городе-герое откроется региональный штаб Международного конкурса для школьников «Мой первый бизнес», это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Мой первый бизнес» – это инструмент для содействия развитию молодёжного предпринимательства в России. Конкурс проводится в несколько этапов: онлайн и офлайн. В рамках онлайн этапа каждый участник выбирает одно или несколько направлений: «Инновационное», «Социальное», «Образовательное», «Цифровое» и «Медиа», выполняет задания известных блогеров – наставников конкурса – и презентует свою идею или бизнес-проект.

Для проведения офлайн-этапа как раз и открываются региональные штабы. Кроме Севастополя, они появятся еще в 18 городах страны.

На конкурсе ребята смогут найти единомышленников и совместно с наставниками продолжить работать над имеющимися проектами или реализовать новые.

Помимо того, лучшие участники конкурса получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вузы, выиграть грант от партнера конкурса – «Фонда содействия инновациям», принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest и выиграть призы – телефоны и ноутбуки.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь