В Севастополе появятся брендовые маршруты и туристическая полиция

2 марта 2020     12
В Севастополе появятся брендовые маршруты и туристическая полиция

Координационный совет Севастополя по развитию туризма обсуждает создание в городе новых экскурсионных маршрутов для их популяризации на общероссийском уровне.

Маршруты готовят с учётом празднования в этом году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году Севастополь был в числе 10 самых популярных направлений событийного туризма в России.

«Маршрут, который будет на уровне Федерации принят экспертным советом при Ростуризме. Далее будет обозначаться, что у Севастополя есть брендовый маршрут. Первая наша проба пера посвящена, конечно же, 75-летию Победы Великой Отечественной войны», – отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

На координационном совете также обсудили юридическое оформление гостиниц, которые находятся в садовых товариществах, и возможность введения так называемой «туристической полиции».

«Я не думаю, что введем в этом сезоне. Надо посмотреть всю нормативно-правовую базу в рамках какого законодательства сможет работать туристическая полиция, есть ли такой опыт в других субъектах Российской Федерации», – говорит депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

В этом году Севастополь планирует утвердить стратегию развития туризма на ближайшие пять лет. Одним из маркетинговых элементов станет участие в туристических выставках. В марте Севастополь будет представлен на крупнейших в России выставках «Интурмаркет» и «MITT» в Москве.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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