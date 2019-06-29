В Севастополе празднуют День молодежи

28 июня 2019     30
В Севастополе празднуют День молодежи

Концерты в честь Дня молодежи проходят в Севастополе на нескольких площадках. Одна из них – на месте будущей “Театральной улицы” – в Артбухте. Вторая – на набережной Корнилова. Там проходит фестиваль “Молодежь ФМ”. 

Вечером на набережной развернулся музыкальный батл. За звание лучшей группы города соревнуются три севастопольских коллектива: “Радиоволны”, “Будни” и “Калеорт”. Среди них группы, которые играют кавер-версии, и те, кто исполняет авторские песни. Эти музыканты только начинают свой путь. Хотя стоить отметить, что группа Будни в этом фестивале участвует уже не в первый раз. В 2017 году они заняли второе место.

Каждой группе дается по полчаса на выступление. Затем зрители голосуют, опуская флаеры в специальные урны. Таким образом выберут победителя батла. Но вне зависимости от результатов, все участники получат в качестве приза возможность выступить на другом, более масштабном фестивале, “Таврида”. Кроме большой аудитории, победители получат шанс пообщаться со знаменитыми российскими продюсерами и звездами шоу-бизнеса.

В прошлом году на фестивале “Таврида”  побывал и продюсер Игорь Матвиенко. И сегодня здесь в Севастополе выступит один из его коллективов.

Московская рок-группа “Пойнт Чарли” – хедлайнер этого вечера. Профессиональные музыканты и финалисты шоу “Главная сцена”.

Источник: Вести.Севастополь

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