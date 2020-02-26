В Севастополе предлагают амулет от коронавируса

На одном из интернет-сайтов появилось объявление о продаже амулетов, которые гарантируют магическую силу и защиту от вируса.

Целебные свойства севастопольский продавец приписал воде из Херсонеса. Но нашему корреспонденту сообщил, что это была шутка, и сегодня он уже удалил объявление.

«Бред это всё! Вы верите в эту штуку что ли? – удивился продавец, когда по указанному в объявлении телефону позвонил корреспондент «Вести – Севастополь». – Нет никакого оберега от коронавируса! Вы что! Ничего такого не работает! Как может от вируса что-то спасти? Просмотров много, но странно, что люди верят в это. Посмотрел, что просмотры есть, и удалил – А если серьёзно позвонят, продадите действительно? – Нет. Я же вам не продаю».

Тему короновируса активно эксплуатируют «предприимчивые» граждане. Например, как сообщают СМИ, в Баку некие люди ходят по квартирам многоэтажек и за 3 манана – это чуть больше ста рублей – предлагают дезинфекцию от коронавируса. В интернете можно заказать тест на определение этого заболевания за 19 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь