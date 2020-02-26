В Севастополе предлагают амулет от коронавируса

26 февраля 2020     8
В Севастополе предлагают амулет от коронавируса

На одном из интернет-сайтов появилось объявление о продаже амулетов, которые гарантируют магическую силу и защиту от вируса.

Целебные свойства севастопольский продавец приписал воде из Херсонеса. Но нашему корреспонденту сообщил, что это была шутка, и сегодня он уже удалил объявление.

«Бред это всё! Вы верите в эту штуку что ли? – удивился продавец, когда по указанному в объявлении телефону позвонил корреспондент «Вести – Севастополь». – Нет никакого оберега от коронавируса! Вы что! Ничего такого не работает! Как может от вируса что-то спасти? Просмотров много, но странно, что люди верят в это. Посмотрел, что просмотры есть, и удалил

– А если серьёзно позвонят, продадите действительно?

– Нет. Я же вам не продаю».

Тему короновируса активно эксплуатируют «предприимчивые» граждане. Например, как сообщают СМИ, в Баку некие люди ходят по квартирам многоэтажек и за 3 манана – это чуть больше ста рублей – предлагают дезинфекцию от коронавируса. В интернете можно заказать тест на определение этого заболевания за 19 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сборная Севастополя по пауэрлифтингу завоевала в Москве пять медалей
Сборная Севастополя по пауэрлифтингу завоевала в Москве пять медалей

На Первенстве и Чемпионате России в Москве сборная команда Севастополя удостоилась пяти медалей. А мужская сборная Севастополя заняла 4 командное …


Вести Севастополь 26.02.2020
Вести Севастополь 26.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – В Гагаринском районе жители пришли на стройплощадку, которую не хотят видеть. Люди требуют внимания и тепла. …


После ремонта теплотрассы на пр
После ремонта теплотрассы на пр. Героев Сталинграда появится зелёная зона

Жители проспекта Героев Сталинграда жалуются на работу подрядчика. Под окнами жилых домов в границах стройплощадки грузовые машины сбрасывают грунт. Общественники …


В Севастополе предлагают амулет от коронавируса
В Севастополе предлагают амулет от коронавируса

На одном из интернет-сайтов появилось объявление о продаже амулетов, которые гарантируют магическую силу и защиту от вируса. Целебные свойства севастопольский …


Владимир Самсонов: «Я возвращаюсь в Севастополь как часть культуры России»
Владимир Самсонов: «Я возвращаюсь в Севастополь как часть культуры России»

В студии Вести ФМ – оперный певец, артист оперетты, эстрадный исполнитель русских романсов и песен, заслуженный артист России Владимир Самсонов. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты