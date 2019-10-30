В Севастополе предлагают увеличить площадь охранной зоны Ласпи

30 октября 2019     21
В Севастополе предлагают увеличить площадь охранной зоны Ласпи

Площадь охранной зоны памятника природы “Скалы Ласпи” могут увеличить в 3 раза – с 18,5 гектаров до 54.  Сейчас главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя проводит публичные консультации. Извещение о них и сам проект представлены на официальном сайте правительства региона.

Изменения планируют внести в паспорт памятника природы регионального значения. В настоящее время на территории охранной зоны запрещено разжигать костры. Этот пункт тоже предлагают расширить и наложить запрет, в том числе, на «оборудование мест отдыха, установку туристских стоянок и лагерей, использование открытого огня, занятия альпинизмом и скалолазанием». Если документ утвердят, уменьшить площадь охранной зоны нельзя будет уже ни при каких условиях. Консультации относительно изменений продлятся шесть дней.

Служба информации «Вести – Севастополь»

 

Источник: Вести.Севастополь

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