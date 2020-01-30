В Севастополе представят экспозицию, посвященную 75-летию Ялтинской конференции

В экспозиции, помимо материалов из фондовой коллекции музея, впервые будет представлен личный архив члена Военного Совета Черноморского флота вице-адмирала И. Азарова. Документы и фотографии познакомят с ролью флота в период Ялтинской конференции.

Также в юбилейные даты выставка состоится и в Воронцовском дворце. С 7 февраля по 10 марта в Парадных залах дворца посетители смогут познакомиться с фотоматериалами и публикациями, посвящёнными пребыванию в Алупке британской делегации во главе с премьер-министром У. Черчиллем, а также встречам министров иностранных дел и глав правительств трёх союзных держав. Кроме этого, там будет выставлен акварельный портрет И. Сталина кисти неизвестного художника и рисунки художника В. Новикова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь