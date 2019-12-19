В Севастополе презентовали итальянский трактор для виноградников

19 декабря 2019     18
В Севастополе презентовали итальянский трактор для виноградников

Сегодня, 19 декабря, в одном из автоцентров состоялась презентация трактора итальянского производства, который будут использовать севастопольские виноделы.

  

Тестирование на виноградниках одной из агрофирм начнётся уже завтра. Представитель компании заявил, что сейчас техника проходит сертификацию в России. А пока такой трактор в Севастополе один и сертификат на него получат на руки.

Следующие презентации пройдут в Краснодаре и Липецке. Стоимость трактора от 3,5 миллиона рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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