В Севастополе презентовали итальянский трактор для виноградников

Сегодня, 19 декабря, в одном из автоцентров состоялась презентация трактора итальянского производства, который будут использовать севастопольские виноделы.

Тестирование на виноградниках одной из агрофирм начнётся уже завтра. Представитель компании заявил, что сейчас техника проходит сертификацию в России. А пока такой трактор в Севастополе один и сертификат на него получат на руки.

Следующие презентации пройдут в Краснодаре и Липецке. Стоимость трактора от 3,5 миллиона рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь