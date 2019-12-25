В Севастополе презентовали специальный трактор для виноградарей

25 декабря 2019     18
В Севастополе презентовали специальный трактор для виноградарей

Современная техника для виноделов. Итальянский трактор нового поколения представили аграриям Севастополя и Крыма.

Машина компактная, но в то же время мощная и многофункциональная. Навесное оборудование предназначено для вспашки, обрезки, уборки, буксировки и погрузочно-разгрузочных работ.

Вход по приглашениям. Только инженеры и владельцы винных предприятий. Обещают, что техника, которая скрывается под покрывалом, изменит одну из главных отраслей региона.

Пока это – единственный подобный трактор на Крымском полуострове. Первый результат переговоров с итальянским производителем сельхозтехники. Теперь севастопольские виноделы могут купить её напрямую.

«Все, кто сейчас здесь находится, все приятно удивлены, что есть такая возможность. Я думаю, что в перспективе будет, у каждого будет трактор! По трактору на винодельню, уж, наверное, точно», – рассказывает директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Андрюс Юцис.

Узкий достаточно, чтобы проходить между рядами винограда в современном типе посадки, лёгкий и манёвренный. Презентован уже во всех европейских странах.

«Очень востребовано в гористых местностях, там, где есть склоны, потому что они обладают несоизмеримой просто устойчивостью», – отмечает представитель компании-поставщика техники Андрей Канунников.

Классика для севастопольского виноделия – трактор «Белорус». Хорош, но итальянский конкурент предлагает несколько необычных особенностей.

Производители позиционируют свой трактор как максимально устойчивый, и связывают это с высотой центра тяжести. Если у обычных тракторов он примерно здесь, что у этого он расположен ближе к земле. А это значит, что для того, чтобы его опрокинуть, потребуется гораздо больше усилий.

Сертифицировали его по российским стандартам итальянские производители только накануне, но уже сейчас известно, что на трактор в регионе есть несколько предварительных заказов.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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