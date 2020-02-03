В Севастополе приведут в порядок территорию около Георгиевского монастыря

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства обратил внимание присутствующих на то, что после случаев вандализма в сквере у Георгиевского монастыря не наведен порядок.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства обратил внимание присутствующих на то, что после случаев вандализма в сквере у Георгиевского монастыря не наведен порядок. Несмотря на то, что участок относится к монастырю, глава города порекомендовал своим заместителям подключиться к решению проблемы.

Он потребовал устранить последствия хулиганского погрома в сквере, продемонстрировав слайды со сломанными скамейками и разбитыми фонарями на территории общественного пространства в районе Фиолента.

«Посмотрите, что с этим можно сделать? Этот вандализм, конечно, очень расстраивает. Такого быть не должно. Изыщите возможность привести все в порядок», – отметил Михаил Развозжаев. Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь