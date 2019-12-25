В Севастополе приведут в порядок тумбы для афиш

Компанию, которая является собственником афишных тумб Центрального городского кольца, правительство Севастополя обяжет привести объекты в надлежащее состояние, а также заплатить за аренду участков земли под ними.

Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Севастополя.

«Понятно, что на этих тумбах некая компания ведет бизнес, это является их источником дохода. Поэтому я хочу предостеречь всех общественников наших, что они должны понимать, что в борьбе за тумбы, по сути, мы отстаиваем частные бизнес-интересы некоей частной компании», – пояснил ситуацию Владимир Базаров.

Также заместитель губернатора Севастополя рассказал, что теперь правительство региона обратит внимание на все городские тумбы. Чиновники собираются выяснить, кому они принадлежат, и поступают ли в бюджет города положенные отчисления. Базаров подчеркнул, что четыре афишные тумбы, расположенные в центре города, не являются исторически ценными градоформирующими объектами.

Источник: Вести.Севастополь