В Севастополе приняли закон об отзыве губернатора

Это уже второе, окончательное чтение. Решение озвучили сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания города.

Если такая инициатива возникнет, то вопрос об отзыве главы региона будут решать на общегородском голосовании. Основания может быть два: нарушение губернатором законодательства и систематическое неисполнение обязанностей. Но это должно быть доказано в суде. Ранее свои замечания к документу высказали центральная избирательная комиссия и глава региона.

“Обращаю внимание, что практически все замечания, предложения учтены и реализованы в поправках”. – комментирует Виктор Посметный, депутат Законодательного собрания г. Севастополя

Теперь документ отправится на подпись Дмитрию Овсянникову.

фото ruspekh.ru

Источник: Вести.Севастополь