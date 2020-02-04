В Севастополе принят закон о написании обоих слов «Город-Герой» с заглавной буквы

Сегодня на заседании Заксобрания Севастополя приняли во втором (окончательном) чтении поправки в Устав города. 18 депутатов проголосовали за, и только трое против за то, чтобы слова «Город-Герой Севастополь» писались с большой буквы.
До этого в Уставе города использовалось написание «Город-герой».
Как объяснили авторы законопроекта, «словосочетание «Город-герой», использованное в тексте преамбулы как почетное звание, фактически является высшей степенью отличия», а не почетным званием, и должно писаться именно с заглавной буквы.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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