В Севастополе принят закон о написании обоих слов «Город-Герой» с заглавной буквы

Сегодня на заседании Заксобрания Севастополя приняли во втором (окончательном) чтении поправки в Устав города. 18 депутатов проголосовали за, и только трое против за то, чтобы слова «Город-Герой Севастополь» писались с большой буквы.

До этого в Уставе города использовалось написание «Город-герой».

Как объяснили авторы законопроекта, «словосочетание «Город-герой», использованное в тексте преамбулы как почетное звание, фактически является высшей степенью отличия», а не почетным званием, и должно писаться именно с заглавной буквы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь