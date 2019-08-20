В Севастополе принят новый закон о защите вкладчиков

Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли во втором чтении новую редакцию закона о защите вкладчиков. Правовой акт защищает интересы крымчан, которые после воссоединения с Россией остались должны деньги украинским банкам.

Финансовые организации соседней страны прекратили работу на полуострове в марте 2014-го, при этом множество людей имели те или иные кредиты. Выплачивать их стало невозможно, у многих в залоге осталось имущество, а контрагенты при этом начисляли проценты за неисполнение договоров. 371-й Закон Севастополя позволяет списать долг до 5 миллионов рублей. Для некоторых категорий граждан, таких как ветераны, пенсионеры и многодетные, эта сумма может быть больше. В ряде случаев предусмотрена реструктуризация долга и погашение на более выгодных, чем в изначальном договоре, условиях.

Закон был принято единодушно, за него проголосовал 21 депутат – все, кто присутствует сейчас на заседании парламента.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ТАСС

Источник: Вести.Севастополь