В Севастополе приостановлен прием документов на целевое обучение медиков

Севастопольский департамент здравоохранения приостановил приём документов на целевое обучение по медицинским специальностям до 20 апреля.
В связи с введением в Севастополе усиленных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в департаменте здравоохранения приостановлен личный прием граждан по вопросу подачи документов о целевом обучении в медицинских вузах.
Документы можно направить почтой по адресу: 299008, Севастополь, улица Карантинная, 45.
Целевая компания продлится до 11 июня, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь