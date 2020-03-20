В Севастополе приостановлен прием документов на целевое обучение медиков

Документы можно направить почтой по адресу: 299008, Севастополь, улица Карантинная, 45.

В связи с введением в Севастополе усиленных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в департаменте здравоохранения приостановлен личный прием граждан по вопросу подачи документов о целевом обучении в медицинских вузах.

Севастопольский департамент здравоохранения приостановил приём документов на целевое обучение по медицинским специальностям до 20 апреля.

В Севастополе приостановлен прием документов на целевое обучение медиков Севастопольский департамент здравоохранения приостановил приём документов на целевое обучение по медицинским специальностям до 20 апреля. В связи с введением в …



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