В Севастополе приостановлен прием документов на целевое обучение медиков

20 марта 2020     19
В Севастополе приостановлен прием документов на целевое обучение медиков

Севастопольский департамент здравоохранения приостановил приём документов на целевое обучение по медицинским специальностям до 20 апреля.

В связи с введением в Севастополе усиленных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в департаменте здравоохранения приостановлен личный прием граждан по вопросу подачи документов о целевом обучении в медицинских вузах. 

Документы можно направить почтой по адресу: 299008, Севастополь, улица Карантинная, 45.

Целевая компания продлится до 11 июня, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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