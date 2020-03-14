В Севастополе приступили к новому этапу озеленения Большой Морской

В Севастополе продолжается работа по озеленению улицы Большой Морской. Специалисты приступили к высадке кустарников.
В Севастополе, вокруг уже посаженных крупномерных деревьев, рабочие теперь размещают декоративные кустарники. Ранее сообщалось, что на улице появятся спирея японская, олеандр обыкновенный и котовник. У кинотеатра «Победа» работы уже окончены.
Растения выращены в экологически чистых регионах и привезены в Севастополь из питомника в Германии. Между растениями грунт покрывают слоем сосновой коры.
А скоро к обновленному образу центра города добавят последний штрих – высадят цветущие композиции из виолы, барвинка, герани и полыни.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь