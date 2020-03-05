В Севастополе при пожаре в садовом доме погибла женщина

5 марта 2020     11
В Севастополе при пожаре в садовом доме погибла женщина

Севастопольские пожарные ликвидировали возгорание в СТ «Море» в Гагаринском районе.

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю 4 марта в 23:40 поступила информация о пожаре в садовом доме.

После вскрытия входной двери, огнеборцы обнаружили погибшую женщину. На месте происшествия работала следственная группа. К тушению пожара площадью 100 квадратных метров также были привлечены силы Черноморского флота и сотрудники службы «104». Полностью потушить пламя удалось только 5 марта в 03:51.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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