В Севастополе при пожаре в садовом доме погибла женщина

Севастопольские пожарные ликвидировали возгорание в СТ «Море» в Гагаринском районе.

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю 4 марта в 23:40 поступила информация о пожаре в садовом доме.

После вскрытия входной двери, огнеборцы обнаружили погибшую женщину. На месте происшествия работала следственная группа. К тушению пожара площадью 100 квадратных метров также были привлечены силы Черноморского флота и сотрудники службы «104». Полностью потушить пламя удалось только 5 марта в 03:51.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь