В Севастополе при Союзе журналистов появится «Литературный клуб»

Многие севастопольские журналисты занимаются не только созданием материалов для своих СМИ, но также пишут стихи и прозу. В «Литературном клубе» регионального отделения Союза журналистов России будут аккумулировать такие произведения и размещать их на сайте организации http://joursev.ru/

Отбор литературных произведений для публикации будут вести журналисты Владимир Губанов, Леонид Кручинин и Борис Гельман.

«Клуб абсолютно не является чьим-то конкурентом, он станет творческим союзником Севастопольского отделения Союза писателей России, которое возглавляет член СЖР Татьяна Воронина», – говорится в сообщении СЖР.

В севастопольском отделении Союза просят всех, кто желает участвовать в работе «Литературного клуба», выслать 10-15 своих стихотворений или 3-5 рассказов со своей фотографией на электронный адрес: sj-litklub@mail.ru.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь