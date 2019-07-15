В Севастополе проведут наблюдение за состоянием здоровья жителей

С 1 по 30 августа Крымстат проведет в Севастополе выборочное наблюдение за состоянием здоровья населения, сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.
«Цель наблюдения – получение статистической информации, отражающей фактическое состояние здоровья населения представителей возрастных, гендерных, социальностатусных (выделяемых по уровню образования, доходов, сфере занятости) групп населения, а также территориальных общностей – жителей городских населенных пунктов и сельских поселений», – говорится в сообщении.
Владельцы домашних хозяйств, среди которых будет проводится опрос, были выбраны методом случайного отбора. Всех горожан, попавших в выборку, просят откровенно ответить на вопросы наблюдения.
«Крымстат, в соответствии с требованиями федеральных законов о персональных данных, об официальном статистическом учете и системе государственной статистики, Европейской социальной хартии, гарантирует неразглашение полученной от Вас информации».
Сбор данных проводится специалистами Крымстата – интервьюерами, каждый из которых имеет удостоверение. Персональные данные, полученные в ходе опроса, обезличат. Они будут использованы исключительно для статистических целей.
Результаты наблюдения используют для оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики РФ до 2025 года.
Список населенных пунктов, в которых проводится наблюдение
1. Нахимовский муниципальных округ
2. Ленинский муниципальных округ
3. Балаклавский муниципальных округ
4. Гагаринский муниципальных округ
5. Село Фронтовое
6. Село гончарное
Источник: Вести.Севастополь