В Севастополе проведут наблюдение за состоянием здоровья жителей

С 1 по 30 августа Крымстат проведет в Севастополе выборочное наблюдение за состоянием здоровья населения, сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.

«Цель наблюдения – получение статистической информации, отражающей фактическое состояние здоровья населения представителей возрастных, гендерных, социально­статусных (выделяемых по уровню образования, доходов, сфере занятости) групп населения, а также территориальных общностей – жителей городских населенных пунктов и сельских поселений», – говорится в сообщении.

Владельцы домашних хозяйств, среди которых будет проводится опрос, были выбраны методом случайного отбора. Всех горожан, попавших в выборку, просят откровенно ответить на вопросы наблюдения.

«Крымстат, в соответствии с требованиями федеральных законов о персональных данных, об официальном статистическом учете и системе государственной статистики, Европейской социальной хартии, гарантирует неразглашение полученной от Вас информации».

Сбор данных проводится специалистами Крымстата – интервьюерами, каждый из которых имеет удостоверение. Персональные данные, полученные в ходе опроса, обезличат. Они будут использованы исключительно для статистических целей.

Результаты наблюдения используют для оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики РФ до 2025 года.

Список населенных пунктов, в которых проводится наблюдение

1. Нахимовский муниципальных округ

2. Ленинский муниципальных округ

3. Балаклавский муниципальных округ

4. Гагаринский муниципальных округ

5. Село Фронтовое

6. Село гончарное

Источник: Вести.Севастополь