В Севастополе провели семинар для участников госзакупок

Больше городских предприятий планируют привлечь к реализации государственных проектов в Севастополе. Как предприниматели могут стать участниками системы госзакупок, рассказали на семинаре в центре «Мой бизнес».

Участники обсудили не только алгоритм подачи заявки, но и проблемы, с которыми сталкиваются победители тендеров, а также заказчики – государственные предприятия. Это и ошибки проектирования, и неисполнение подрядчиками своих обязательств. По мнению организаторов, подобные встречи помогут снизить количество случаев, когда на конкурс не заявляется ни одно предприятие, и в итоге проект долгое время остаётся нереализованным.

«Пищевая промышленность, связанная с соцучреждениями, строительная отрасль, различные производители каких-то малых архитектурных форм и так далее, то есть это абсолютно разные предприятия, которые могут быть поставщиками продукции. Увидев сегодня интерес со стороны местных производителей, безусловно будем повторять данный опыт и в будущем. Так же организовывать подобные образовательные мероприятия», – рассказал директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь