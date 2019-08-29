В Севастополе проверили безопасность маршрутов школьников

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя проверили безопасность дорожно-уличной сети возле образовательных учреждений, сообщила пресс-служба МВД в четверг.
Среди основных нарушений – изношенность или отсутствие дорожной разметки и плохая видимость дорожных знаков.
Сотрудники ГИБДД также обследовали маршруты школьных автобусов. Во время проверки выявлено отсутствие освещения маршрутов, заездных карманов и плохое оборудованние остановок.
Предписания по всем найденным нарушениям и недостаткам направлены в “Севастопольский автодор”. Одно представление внесено в департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Источник: Вести.Севастополь