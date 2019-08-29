В Севастополе проверили безопасность маршрутов школьников

29 августа 2019     20
В Севастополе проверили безопасность маршрутов школьников

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя проверили безопасность дорожно-уличной сети возле образовательных учреждений, сообщила пресс-служба МВД в четверг.

Среди основных нарушений – изношенность или отсутствие дорожной разметки и плохая видимость дорожных знаков. 

Сотрудники ГИБДД также обследовали маршруты школьных автобусов. Во время проверки выявлено отсутствие освещения маршрутов, заездных карманов и плохое оборудованние остановок.

Предписания по всем найденным нарушениям и недостаткам направлены в “Севастопольский автодор”. Одно представление внесено в департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.


Источник: Вести.Севастополь

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