В Севастополе проверили безопасность маршрутов школьников

Предписания по всем найденным нарушениям и недостаткам направлены в “Севастопольский автодор”. Одно представление внесено в департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Сотрудники ГИБДД также обследовали маршруты школьных автобусов. Во время проверки выявлено отсутствие освещения маршрутов, заездных карманов и плохое оборудованние остановок.

На Украине появился новый глава Верховной рады Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран новым спикером Верховной рады Украины. Это произошло 29 августа на первом заседании нового состава парламента …



Севастопольцы спросили: «Что же сделал для Северной стороны депутат Кулагин?» Жители Северной стороны Севастополя, жизнь которых за пять лет должен был улучшить депутат А.Кулагин, не могут понять, зачем народный избранник, так …



С подрядчика школы-детсада в Гончарном могут взыскать аванс 2,3 млн Арбитражный суд Севастополя может взыскать с подрядчика школы-детсада в селе Гончарное аванс в размере 2,3 миллионов рублей. По представлению прокуратуры …



Крым готов помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс Крымские компании, принимающие участие в международной выставке в Дамаске, заявили о готовности помочь Сирии в восстановлении нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности и …

