В Севастополе проверяют исполнение Доктрины продовольственной безопасности России

20 февраля 2020     18
В Севастополе проверяют исполнение Доктрины продовольственной безопасности России

Условия для исполнения Доктрины продовольственной безопасности России оценивают члены Совета Федерации от Севастополя. Новая редакция документа была принята 21 января. А сегодня Екатерина Алтабаева и Валерий Куликов посетили Таврический филиал центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.

Учреждение, в том числе, занимается исследованием круп, которые используют для приготовления пищи в образовательных организациях. Специалисты также рассказали о методах исследования овощей, фруктов и злаков.

«Оборудование новое: спектрометры мы получили в 2017-18 годах. Определяем содержание микотоксинов, тяжелых металлов, определяем огромный спектр пестицидов», – рассказала Любовь Король, директор Таврического филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.

Эта лаборатория – самая современная в городе. Подобные учреждения члены Совета федерации посещают в каждом регионе. В Таврическом филиале центра сенаторов заверили, что генно-модифицированные организмы в исследуемой продукции еще не встречались.

«Есть, конечно, проблема, особенно с бахчевыми культурами, потому что, если они завезены неофициально и торгуют ими неофициально, в неустановленных местах как раз, и надзор не всегда вовремя может быть осуществлен, поэтому такая продукция как раз может содержать нитраты, пестициды и другие вредные вещества», – говорит член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

«Мне понравились люди, которые беспокоятся о выполнении свой задачи, они все переживают, они все заинтересованы в своей работе, им можно, наверное, верить, хотя я с ними только познакомился, – рассказал член Совета Федерации Валерий Куликов. – И то, что они рассказали, вселяет уверенность, что севастопольцы спокойно могут кушать продукты, которые продаются на наших рынках и в магазинах».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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