В Севастополе проверяют качество сельхоз земель

Специалисты определят вид сельскохозяйственных угодий, сделают агрохимический и эколого-токсикологический анализ. Результаты позволят наиболее оптимально подобрать для участков выращиваемые культуры. В дальнейшем это должно повысить урожайность в аграрных предприятиях Севастополя.

«Обследование земель увеличит эффективность их использования. В Севастополе первые 1000 гектаров обследуют до конца текущего года», – рассказал глава Департамента сельского хозяйства города Дмитрий Чумаков.

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