В Севастополе проверяют качество сельхоз земель

Земли сельскохозяйственного назначения региона исследуют специалисты «Центра агрохимической службы «Крымский» и филиала «Россельхозцентра».
«Обследование земель увеличит эффективность их использования. В Севастополе первые 1000 гектаров обследуют до конца текущего года», – рассказал глава Департамента сельского хозяйства города Дмитрий Чумаков.
Специалисты определят вид сельскохозяйственных угодий, сделают агрохимический и эколого-токсикологический анализ. Результаты позволят наиболее оптимально подобрать для участков выращиваемые культуры. В дальнейшем это должно повысить урожайность в аграрных предприятиях Севастополя.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь