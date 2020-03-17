В Севастополе проводят занятия для юных ветеринаров

Сделать УЗИ коту, поставить уколы и попробовать почистить зубы животным с помощью ультразвукового прибора. Этому и многому другому учатся посетители “Школы юного Айболита”. В одном из зооцентров Севастополя занятия проходят каждую неделю.

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Анастасия Малунова пришла со своим котом Левой на приём к ветеринару, а попала в «Школу юного Айболита». Рыжего в прошлом году лечили от мочекаменной болезни – сейчас сделали УЗИ. Девочка смотрит с любопытством, ведь уже несколько лет всерьез подумывает стать ветврачом.

«Мне нравятся животные и мне кажется талант есть. Когда на нашу кошку напали, а у нас их три я сразу знала, что делать», – рассказывает Анастасия Малунова.

Чувствовать и знать, как лечить не только котов и собак, но и пуму, филинов, дельфинов, слонов, лемуров, ящериц. А ещё понимать, кто живёт внутри милых зверушек.

В зооцентре работают не только ветеринары, уже второй год здесь служит рыжий кот Симба. На уроках “Добрый Айболит” он играет роль пациента и таким вот образом отрабатывает корм.

Симбе делают УЗИ. А еще осматривают мочевой пузырь, чтобы убедиться, что у него нет мочекаменной болезни.

Ребята так же научились ставить уколы и чистить зубы животным. Такую процедуру кошкам и собакам проводят только под общим наркозом. Роль экскурсовода или Витаминки играет Ольга Мачкевская. Заинтересовать ребят – вот ее главная цель.

«Я им задаю ряд вопросов и в конце спрашиваю, кто хочет стать ветеринаром и слышу – я! Для меня это лучшая похвала», – говорит сотрудник зооцентра Ольга Мачкевская.

В зооцентре такие уроки начали проводить недавно. Таким образом одна из ветврачей осуществила свою детскую мечту.

«Я была маленькая и задавала себе вопросы, кто такой ветеринарный врач, кого он лечит? Он что волшебник? Откуда он может знать, чем болеет собачка, птичка и как он знает, чем это вылечить?», – ветеринарный врач Любовь Коротецкая.

После этого урока Анастасия точно решила, что хочет стать ветеринаром. Между тем для тех, кто всерьез собирается связать свою жизнь с этой профессией в зооклинике предлагают провести целый день вместе с ветврачами и всерьез погрузится в эту непростую, но полезную и очень интересную работу.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь