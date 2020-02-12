В Севастополе продаются квартиры в домах, подлежащих сносу

В Севастополе то и дело возникают спорные ситуации, связанные с возведением многоквартирных домов. Так прокуратура города через суд требует признать информацию о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещённой к распространению. В Нахимовском районе это касается жилищного кооператива «Корабел», в Ленинском – садовых товариществ «Яблоня» и «Куликово поле».

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Наталья осматривает свои «владения». Квартиру-студию за миллион с небольшим ей подарила мама, хотела сделать сюрприз. Согласно договору, дом в товариществе «Куликово поле» должны были сдать в четвёртом квартале 2018 года. Однако, сомнения в этом появились ещё при первом посещении строительного объекта. После того, как женщине отказались вернуть деньги, она провела собственное расследование и сегодня может рассказать о том, кто и как продаёт такое жильё.

«Очень известный в нашем городе человек, у которого несколько объектов. Он также строит за небольшую цену, но все объекты стоят. Схема продаж реализуется через интернет. Раньше, мама моя, например, узнала через агентство недвижимости «Адмирал». А сейчас реализует и рекламирует его объекты агентство «Севастополь Плюс», – рассказывает Наталья Баклыкова.

Аналогичные предложения – в нескольких районах города. Как правило, каркасы многоквартирных домов вырастают на участках садовых товариществ. Наталья рассказывает, что в трёхэтажном здании, расположенном в СТ «Рыбак-3», уже распроданы все квартиры. Вот только о новоселье большинству покупателей остаётся только мечтать.

«Год стоит точно, даже, наверное, больше. Заселиться здесь никакого шанса абсолютно. Ну потому что это садовое товарищество. А это многоквартирный объект, стройка многоквартирных объектов в СТ запрещена. Это просто нереально, потому что ни городской канализации, ни воды, ни света… Как?», – продолжает Наталья Баклыкова.

По мнению Натальи, действия застройщика попадают под статью «мошенничество». Она написала заявления в полицию и прокуратуру. Надзорный орган Ленинского района уже отреагировал. Правда, пока только по факту недостоверной рекламы.

«Строительство жилых домов ведётся без разрешительной документации на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд два иска заявления о признании размещённой на интернет-ресурсах информации о продаже недвижимости запрещённой к распространению», – пояснила и.о. старшего помощника прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Такие же иски направила и прокуратура Нахимовского района. В строительном кооперативе «Корабел» дома, в которых до сих пор продаются квартиры, признаны самовольными постройками и подлежат сносу.

Несмотря на то, что прокуратура признала информацию о продаже квартир в таких домах запрещенной к распространению в интернете, сарафанное радио и объявления на столбах по-прежнему работают. И те, кто верит в обещания о дешёвых квадратных метрах, все также рискуют остаться и без денег, и без жилья.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь