В Севастополе продают квартиру площадью 11 квадратных метров

31 января 2020     12
В Севастополе продают квартиру площадью 11 квадратных метров

В тройку самых маленьких отдельных квартир Севастополя, выставленных сейчас на продажу, входит жильё общей площадью 11-14,2 «квадрата».

Рейтинг микроквартир с собственным санузлом в Севастополе составил сайт недвижимости Циан на основе анализа предложений, действующих на 31 января 2020 года.

Самой маленькой стала квартира площадью 11 квадратных метров на улице Челнокова. Её предлагают купить за 1,15 миллиона рублей. Апартаменты расположены в цоколе и имеют только одно небольшое окно.

На «квадрат» больше квартира на Античном проспекте с раздельными зонами спальни и кухни, которую продают за 1,2 миллиона рублей вместе с мебелью.

Третье место у студии за 1,35 миллиона рублей в пгт Кача. Её площадь 14,2 квадратных метра. Она также продаётся с меблировкой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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