В Севастополе продлили конкурс ёлочных игрушек

В «Херсонесе Таврическом» и «Лукоморье» продлили конкурс на лучшую самодельную игрушку на ёлку. Принести выполненные своими руками работы школьники могут в музей-заповедник или эко-парк до 9 января.

Поделки должны быть выполнены из устойчивого к ветру и дождю материала и иметь размер не менее 15 сантиметров. Конкурсными работами будут украшать новогоднее дерево в Византийском дворике Херсонеса. Только за первые три недели декабря в музей-заповедник принесли более 200 ёлочных игрушек, выполненных юными севастопольцами.

«Здесь, конечно же, есть игрушки, которые особенно нам близки и порадовали. Это Херсонесский колокол и другие на тематику музея, ну и поскольку год мыши наступает, есть игрушки, связанные с этим животным, шарики различные и многое-многое другое», рассказала руководитель пресс-службы государственного музея-заповедника “Херсонес Таврический” Альбина Тищенко:

Победителей конкурса будут выбирать в трёх возрастных категориях: 5-8 лет, 9-12 и 13-16 лет. Чествование авторов самых креативных игрушек запланировано на 12 января.

Источник: Вести.Севастополь